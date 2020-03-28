أتلتيكو مدريد يعلن وفاة نجمه الواعد

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم السبت وفاة اللاعب الناشيء كريستيان مينتشولا والذي كان أبرز نجوم أكاديمية النادي العاصمي، وسجل له أكثر من 50 هدفاً خلال فترة لعبه مع الفريق.



ولم يعلن النادي عن سبب وفاة مينتشولا البالغ من العمر 14 عاماً، ولكن العديد من وسائل الإعلام الإسبانية أفادت أن سبب الوفاة ليس له علاقة بوباء فيروس "كورونا" المستجد والذي ضرب إسبانيا وعدة دول حول العالم.



وقال ميغيل أنخيل خيل الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد في بيان : إن الحزن يعصف بقلوبنا. فيما كتب كوكي قائد الفريق الأول على حسابه في "تويتر" :شعور بالحزن والألم لأننا نضطر لوداع كريستيان مينتشولا.