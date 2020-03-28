برشلونة يتبرع بـ30 ألف كمامة لإقليم كاتالونيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم السبت تبرعه بـ 30 ألف كمامة للحكومة الكتالونية للمساعدة في مكافحة أزمة كورونا الراهنة.

وأوضح النادي أن الكمامات تم إنتاجها في الصين، وأنه سيحصل عليها من شركة تايبين الصينية للتأمين وهي واحدة من رعاة النادي الكتالوني في السوق الصينية.

كانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 832 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وهو أعلى عدد وفيات تسجله إسبانيا في يوم واحد منذ بدء عمليات التسجيل.

وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع عدد حالات الوفاة بذلك إلى نحو 5700 حالة منذ يوم الجمعة.

كما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس بواقع نحو 8 آلاف حالة في يوم واحد، ليبلغ إجمالي الإصابات حتى ظهر اليوم نحو 72 ألف حالة. وتعد إسبانيا الدولة الأكثر تضررا من الجائحة على مستوى أوروبا، بعد إيطاليا.