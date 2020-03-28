نجوم يوفنتوس بقيادة رونالدو يوافقون على الاقتطاع من أجورهم

وافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على اقتطاع 3 ملايين و800 ألف يورو من مرتبه للحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على النادي.

وبحسب تقارير صحافية، فإن لاعبي يوفنتوس وافقوا على تخفيض رواتبهم أثناء فترة التوقف بسبب كورونا، إذ يقود مفاوضات اللاعبين مع الإدارة المدافع المخضرم جورجيو كيليني كما نقلت "توتوسبورت" الإيطالية.

وسيتأثر النجوم بالمبالغ المقتطعة، إذ سيضحي رونالدو بثلاثة ملايين و800 ألف يورو من أجره السنوي لتخفيف العبء المالي على النادي.

وعقد قائد الفريق كيليني اجتماعا عن بعد مع الرئيس أندريا أنييلي والمدير فابيو باراتيتشي لمناقشة تخفيض الرواتب، حيث يتصدر رونالدو القائمة بأجر أسبوعي يصل إلى 553 ألف يورو، يليه الويلزي رامسي بـ446 ألفا والهولندي دي ليخت، 285.5 ألف، والبرازيلي دوغلاس كوستا 147 ألفا، والأرجنتيني هيغوايين 142 ألفا، والفرنسي رابيو 129 ألفا.

ووافق كل من جانلويجي بوفون وليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو على الاقتطاع من رواتبهم.

وبحسب مجلة "فوربس" الشهيرة فإن هناك 35 ناديا في العالم تفوق مصاريفهم على الأجور مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، ويقع يوفنتوس عاشرا في ترتيب تلك الفرق.

وصدرت القوائم لمالية للأندية الإيطالية مطلع الشهر الحالي التي كشفت سببا واضحا لقلق الأندية حيال تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت القوائم دينا على الأندية يفوق ملياري يورو بحسب ما نقلت "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية خاصة مع احتمالية إلغاء الموسم التي لم يبت فيها بعد.