شيفرين لا يعلم موعد عودة دوري أبطال أوروبا

أكد السلوفيني ألكسندر شيفيرين بأنه لا يدري متى يمكن معاودة الموسم القاري الذي توقف بسبب فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى ان اتحاده وضع "خطة أ، ب، أو ج" بحسب الظروف.

وقال شيفيرين في مقابلة اجرتها معه صحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية ونشرتها يوم السبت : لا أحد يعرف متى ينتهي الوباء. وضعنا خطة أ، ب أو ج، ونحن على تواصل مع رابطات الدوريات، الأندية، لدينا مجموعة عمل، يتعين علينا انتظار باقي القطاعات.



ولدى سؤاله عن الخيارات المحتملة لمعاودة النشاط الكروي أجاب شيفيرين: منتصف مايو أو نهايته أو حتى يونيو، ثم إذا لم نتوصل إلى ذلك، سنفقد الموسم على الأرجح.

وكشف: ثمة اقتراح يهدف إلى إنهاء الموسم الحالي في مطلع الموسم التالي الذي سيتأخر في الانطلاق، لكن كوننا لا نعرف متى سينتهي الوباء، لا نستطيع وضع خطة نهائية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة في اجتماع طارئ له الأسبوع الماضي قرارا بتأجيل كأس أوروبا 2020 إلى العام المقبل وتعليق جميع مسابقاته حتى إشعار آخر.