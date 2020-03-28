فيرديناند ينصح يونايتد بعدم التعاقد مع كوتينيو

اعتبر ريو فيرديناند نجم الدفاع السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن التعاقد مع فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني المعار حاليا لبايرن ميونخ الألماني، لن يحسن من أداء مانشستر، مشيرا إلى أن اللاعب قد يكون مفيدا لتوتنهام في حالة تعاقد الأخير معه.

ووجه مانشستر يونايتد وغيره من فرق الدوري الإنجليزي أنظارهم نحو كوتينيو بعد أن أعلن برشلونة رغبته في إعارة لاعب خط وسط ليفربول السابق، مجددا في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لبايرن ميونخ.

ومنذ انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة قبل عامين في صفقة قيمتها 160 مليون يورو، أخفق صانع الألعاب البرازيلي في تقديم ما كان متوقعا منه.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن توقعات أشارت إلى عودة كوتينيو للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد عقب انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونخ، وقد ارتبط اسمه أيضا بأرسنال وتشيلسي وتوتنهام وكذلك مانشستر يونايتد.

وقال فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق إن كوتينيو "موهبة هائلة"، مضيفا أن الانتقال مجددا إلى الدوري الإنجليزي سيكون أمرا جيدا للاعب البالغ من العمر 27 عاما.

لكن فيرديناند لا يعتقد أن كوتينيو يمكنه تحسين أداء مانشستر يونايتد، موضحا عبر حسابه في "إنستغرام": في ليفربول كان لاعبا رائعا، ولكن منذ رحيله عن ليفربول لم يكرر ذلك حتى الآن، لقد تعثر في برشلونة، وأخفق في التناغم مع الفريق ثم أخفق في تقديم عروض مذهلة مع بايرن، العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الانضمام للفريق المناسب سيكون منقذا له، وهو بحاجة إلى ذلك. كنت سأقول مانشستر يونايتد هو الفريق المناسب قبل أن يظهر برونو فيرنانديز، لكن الآن لن أقول هذا.

ولدى سؤال فيرديناند عما إذا كان أرسنال هو الفريق المناسب لكوتينيو الآن، قال عبر "إنستغرام" إن توتنهام هو الأنسب للاعب البرازيلي، وأوضح : هل سيحسن أداء توتنهام؟ نعم سيفعل، بنسبة 100%. لاعبون مثل هاري كين وديلي آلي وسون هيونغ مين وغيرهم، كلهم يطمحون لانضمام لاعب مثله.