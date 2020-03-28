وست هام يعلن إصابة 8 من لاعبيه بـ"أعراض كورونا"

أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم أن ثمانية لاعبين في صفوفه يخضعون للحجر المنزلي الذاتي بعد أن أظهروا أعراض خفيفة من فيروس كورونا المستجد، دون أن يكشف عن أسمائهم.

وقالت نائبة الرئيس كارن بريدي في مقابلة مع صحيفة "الصن" المحلية" يوم السبت : أشعر بالارتياح للقول إنهم يظهرون عوارض خفيفة وأنهم وعائلاتهم بخير، ولكن الفيروس على بعد مصافحة أو سعال أو عطاس منا، لذا لا يجب الاستهتار.

وسبق لكل من الاسباني ميكيل أرسنال مدرب ارسنال ومهاجم تشلسي كالوم هودسون-أودوي اللذين تعافيا الآن أن أصيبا بالفيروس بالإضافة لبعض لاعبي ليستر سيتي.

ويتدرب لاعبو وست هام، الذي يحتل المركز 16 في الدوري من منازلهم فيما يأمل النادي استئناف الحصص التدريبية في مقره عندما تنتهي فترة الحجر الصحي والاقفال التام المفروض في بريطانيا حتى 13 أبريل المقبل.

وسبق أن أعلنت رابطة الدوري الممتاز تعليق منافساتها حتى 30 أبريل فيما تشير التقارير الى انه سيتم تمديد هذه الفترة أو حتى إلغاء ما تبقى من مباريات.