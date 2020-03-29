روشتو وصله الوباء..إصابة أسطورة حراسة تركيا بالفيروس

دخل روشتو ريتشبر أسطورة حراسة تركيا ولاعب برشلونة الإسباني السابق إلى المستشفى أمس السبت، بعدما كشفت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وكتبت زوجته إيزيل على "إنستغرام" مؤكدة الخبر، وأضافت: أجرى روشتو (46 عاماً) فحوصات طبية وتبينت إصابته، وهو الآن في المستشفى لتلقي العلاج، لقد كان كل شيء يسير بشكل طبيعي قبل أن ينهار روشتو ويشعر بالتعب.

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ويعتبر روشتو أنجح حراس تركيا على الإطلاق، إذ خاض مع منتخب بلاده 120 مباراة دولية، كما كان سبباً بوصول المنتخب إلى المركز الثالث في كأس العالم 2002 بعد الفوز على كوريا الجنوبية بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ثم انتقل بعد ذلك إلى برشلونة الإسباني، لكنه لم يستطع التأقلم في كتالونيا، وتمت إعارته في عام 2004 إلى فناربخشة، الذي اشترى عقده وبقي معه حتى 2007، ومنها انتقل إلى بيشكتاش حتى اعتزل كرة القدم في 2012.