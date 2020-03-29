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روشتو وصله الوباء..إصابة أسطورة حراسة تركيا بالفيروس

المصدر: العربية.نت- وكالات
روشتو تألق في كأس العالم 2002
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دخل روشتو ريتشبر أسطورة حراسة تركيا ولاعب برشلونة الإسباني السابق إلى المستشفى يوم السبت، بعدما كشفت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وكتبت زوجته إيزيل على "إنستغرام" مؤكدة الخبر، وأضافت: أجرى روشتو (46 عاماً) فحوصات طبية وتبين إصابته بفيروس كورونا الجديد، وهو الآن في المستشفى لتلقي العلاج، لقد كان كل شيء يسير بشكل طبيعي قببل أن ينهار روشتو ويشعر بالتعب.

ويعتبر روشتو أنجح حراس تركيا على الإطلاق، إذ خاض مع منتخب بلاده 120 مباراة دولية، كما كان سبباً بوصول المنتخب إلى المركز الثالث في كأس العالم 2002 بعد الفوز على كوريا الجنوبية بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وانتقل روشتو بعد ذلك المونديال إلى برشلونة الإسباني، لكنه لم يستطع التأقلم في كتالونيا، وتمت إعارته في عام 2004 إلى فناربخشة، والذي اشترى عقده وبقي معه حتى 2007، ومنها انتقل إلى بيشكتاش حتى اعتزل كرة القدم في 2012.

كلمات دالّة

#روشتو, #كورونا, #برشلونة, #تركيا
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