بيلاروسيا.. ملاذ الجمهور "المتعطش" لمشاهدة كرة القدم

توقف نشاط كرة القدم الاحترافية حول العالم بسبب فيروس كورونا، لذا لجأ الجمهور الشغوف بمتابعة مباريات كل أسبوع إلى دوري بيلاروسيا لمقاومة حالة الفراغ إذ تستمر منافسات هذه البطولة رغم الجائحة.



ونجح دوري بيلاروسيا، وهو من أضعف المسابقات في أوروبا ونادرا ما تشارك فرق منه في دوري أبطال أوروبا، في جذب جماهير أجنبية ووقع على عقود جديدة للبث التلفزيوني.



وأكد دوري بيلاروسيا أنه لا ينوي تأجيل أو إلغاء الموسم الذي بدأ في وقت سابق هذا الشهر، ورغم أن أندية هذا الدوري، ربما باستثناء باتي بوريسوف ودينامو مينسك، مجهولة لمعظم جماهير اللعبة فإنه عوض الكثيرين عن توقف بطولات الدوري الكبرى في العالم.



وساعد قرار إقامة المباريات بحضور جماهير اتحاد بيلاروسيا للعبة في توقيع عقود للبث في عشر دول منها روسيا وإسرائيل والهند إذ لم تجد الجماهير هناك مباريات أخرى لمشاهدتها، وقال ألكسندر ألينيك المتحدث باسم اتحاد بيلاروسيا : هذا موقف لا سابق له.



ومن بين المحطات التي تبث مباريات دوري بيلاروسيا القناة الرياضية الأولى في أوكرانيا، رغم أنها بدأت في عرض المباريات في أواخر العام الماضي قبل أزمة كورونا، بسبب وجود العديد من اللاعبين الأوكرانيين في بيلاروسيا، اندهش الجمهور من جودة المسابقة.



وقال فيكتور سامولينكو رئيس شركة بوفيرخنوست أوكرانيا التي تدير المحطة التلفزيونية: لم نتوقع امتلاكهم لمسابقة دوري بهذا الرقي، لم نعرف ذلك لأننا لم نكن نبث المباريات.



وسجلت بيلاروسيا 94 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن لكنها اتخذت إجراءات بسيطة لتجنب انتشاره، وقلل رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو من الحاجة إلى العزلة الاجتماعية وتباهى بأنه يواصل لعب هوكي الجليد ويعانق اللاعبين.



وقال للتلفزيون المحلي بعد مباراة للهوكي يوم السبت: من الأفضل أن نموت واقفين بدلا من العيش راكعين، لا أرى فيروسات هنا في صالة التزلج.



وبفضل المشاهدات المتزايدة لمباريات دوري بيلاروسيا ارتفعت شعبية نادي دينامو مينسك على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من الجمهور الناطق بالإنجليزية.



وقال ألكسندر ستروك المتحدث باسم النادي إنه يتمنى أن يحفز الاهتمام الدولي اللاعبين على تطوير مستواهم، وأضاف: نتمنى أن يساهم هذا في الارتقاء بمستوى اللعبة لأن اللاعبين ربما يشعرون بمسؤولية أكبر.



كما يعتقد يوري مشجع دينامو مينسك أن الاهتمام الحالي بالدوري في بيلاروسيا قد يفتح الأبواب أمام انتقال لاعبيه إلى أندية أكبر في أوروبا.

ويتمنى عند عودة النشاط بالمسابقات الأوروبية أن يستمر الجمهور العالمي في متابعة المباريات في بيلاروسيا، وتابع: لن يكتفوا بمشاهدة الدوري الانجليزي أو الايطالي فقط ويمكنهم متابعة المباريات في بيلاروسيا من آن إلى آخر.