رئيس اتحاد الكرة الإيطالي يشيد بموقف يوفنتوس

أشاد غابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بقرار نادي يوفنتوس بقبول لاعبيه ومسؤوليه تخفيض رواتبهم في ظل تجميد النشاط الرياضي في البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقرر يوفنتوس إيقاف رواتب لاعبي الفريق والمدير الفني ماوريتسيو ساري حتى يونيو القادم، كجزء من الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار المالي للنادي خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها كرة القدم الإيطالية.

ونقل موقع (فوتبول إيطاليا) الإلكتروني يوم الأحد تصريحات غرافينا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، حيث قال "الاتفاق الذي توصل إليه يوفنتوس هو مثال للنظام بأكمله".

وأضاف غرافينا "أشكر جيورجيو كيليني قائد الفريق، وزملاءه وماوريتسيو ساري لأنهم وضعوا المصالح العامة في صميم محادثاتهم مع النادي، وهو التعاون الذي يأمل اتحاد الكرة الإيطالي في تحقيقه هذه الأيام".

أوضح غرافينا "تمثل الوحدة والتضامن في عالم كرة القدم أول استجابة كبيرة لحالة الطوارئ التي نمر بها، وربما يصبح هذا الأمر أكثر خطورة إذا لم نستأنف اللعب قريبًا".

واختتم رئيس اتحاد الكرة الإيطالي حديثه قائلا "فقط من خلال مساهمة جميع الأبطال، وقيام كل منهم بدوره، سنجعل كرة القدم أقوى".