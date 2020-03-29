شتيغن يكشف عن "أول شيء" سيفعله بعد انتهاء أزمة كورونا

كشف الألماني مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه سيذهب إلى الشاطئ مباشرة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، التي ضربت إسبانيا وبلدان مختلفة.



وأشار الحارس الألماني، في مقابلة مصورة عبر الإنترنت من غرفة المعيشة بمنزله، إلى أنه يحافظ على لياقته من خلال التدريبات اليومية في منزله، كما يحافظ على تواصله الدائم مع ناديه رغم بقائه بالمنزل في الفترة الحالية بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في إسبانيا للحد من تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.



وقال تير شتيغن: نحن جميعا في نفس الوضع. ولكننا في هذه الأوقات من المؤثرين الذين يمكنهم إقناع الآخرين بالبقاء في منازلهم.



واعترف تير شتيغن (27 عاماً) بأن أول شيء يرغب فيه بعد رفع هذه القيود المفروضة حاليا هو السير بمحاذاة شاطئ المدينة. وأكد: أفتقد ذلك كثيرا.