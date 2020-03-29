هاري كين يرجح فكرة إلغاء الموسم الحالي

قال هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد، إنه ربما تكون هناك حاجة لإلغاء الدوري الممتاز إذا لم يكن هناك إمكانية لاستئنافه قبل نهاية شهر يونيو بسبب تفشي وباء "كورونا" المستجد.

وقال كين لجيمي كاراغر، الناقد الرياضي بشبكة "سكاي سبورتس" في حوار عبر تطبيق إنستغرام: "أعلم أن رابطة الدوري ستفعل أي شيء في إمكانها لإنهاء الموسم، يجب أن يكون هناك موقف محدد. ربما الحد الأقصى بالنسبة لي هو نهاية يونيو".

ومع تعليق نشاط كرة القدم حتى 30 أبريل المقبل على الأقل، فإن فريق ليفربول، الذي لعب له كاراغر سابقا، يحتل صدارة الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم، وهو ما يجعل ليفربول قريبا من الفوز بأول ألقابه منذ 1990.

وقال كين: "اللعب في يوليو أو أغسطس وتأجيل انطلاقة الموسم الجديد، لا أرى فائدة كبيرة في هذا. بكل وضوح، لا أعرف الكثير خلف الكواليس ولكن، إذا لم يستكمل الموسم بنهاية يونيو يجب أن ننظر في الخيارات والتطلع للموسم المقبل فقط"."