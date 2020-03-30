الاتحاد الكوري يفكر في "اختصار" مسابقة الدوري

يفكر مسؤولو كرة القدم في كوريا الجنوبية في اختصار موسم الدوري المحلي الأول للعبة الشعبية هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا لكنهم لم يتفقوا بعد على موعد انطلاق موسم 2020 بعد اجتماع عقد يوم الاثنين.



واجتمع ممثلو 12 فريقا يشاركون في البطولة لبحث الخطط الخاصة بالموسم الجديد الذي تأجل قبل موعد انطلاقه الذي كان مقررا في 29 فبراير الماضي بسبب تأثير تفشي الفيروس في البلاد، لكن الغموض يبقى سيد الموقف لعدم تمكن المسؤولين عن إدارة شؤون اللعبة في البلاد من تحديد موعد لبدء الموسم.



وقال لي جونغ-كوون المتحدث باسم رابطة الدوري: في ظل عدم استقرار الوضع بالنسبة للفيروس "كوفيد-"19 اتفق ممثلو أندية البطولة وهي 12 فريقا على صعوبة التوصل لاتفاق حول موعد انطلاق الموسم.



وأضاف المتحدث: المهم الآن هو تحديد موعد انطلاق موسم البطولة لأننا بدون ذلك لن نعرف عدد المباريات التي سنتمكن من إلغائها وكيفية إعادة تنظيم الموسم.



وخلال الدور الأول من موسم الدوري الكوري تتواجه فرق البطولة (12 فريقا) في ثلاث مواجهات قبل أن تدخل البطولة تصفيات إقصائية لتحديد البطل والفرق الهابطة ومن ثم يبلغ إجمالي مباريات الموسم 38 مباراة.



وكان من المقرر أن ينتهي الدور الأول للدوري الكوري الجنوبي في الرابع من أكتوبر المقبل على أن تختتم الأدوار الإقصائية في نوفمبر التالي.

وبسبب تفشي الفيروس أيضا تأجل انطلاق موسم الدوري الصيني الممتاز للعبة الشعبية في حين توقف الدوري الياباني بعد الجولة الأولى.