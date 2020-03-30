بنزيمة يسخر من مواطنه جيرو

سخر الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني من مواطنه أوليفيه جيرو، مشبها نفسه بسيارة فورمولا واحد في حين أن مهاجم تشيلسي لا يتعدى كونه سيارة كارتينغ.

وفي ظل ابتعاده عن المنتخب الفرنسي منذ 2015 على خلفية فضيحة ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط فيديو إباحي، اكتفى بنزيمة بمشاهدة جيرو يرفع كأس العالم صيف 2018 بعد تتويج "الديوك" بلقب مونديال روسيا.

وفي رده على سؤال حول مهاجم تشلسي خلال جلسة أسئلة وأجوبة على موقع "إنستغرام" يوم الأحد، قال بنزيمة: لا يمكنك الخلط بين سيارة الفورمولا واحد والكارتينغ. وأنا هنا أتحدث بلطافة. أنا أعلم بأني سيارة فورمولا واحد. لديه مسيرته، يفعل ما يشاء ويضع الأهداف التي يريدها لنفسه.

وتطرق بنزيمة إلى وجود جيرو مع المنتخب الفرنسي، قائلا: إذا كنا نتحدث عن أسلوب اللعب، فأسلوبه يناسب المنتخب الفرنسي. هو جيد بوجود لاعبين مثل مبابي أو غريزمان اللذين يتمتعان بالسرعة أو ينطلقان من حول رأس الحربة.

وتابع : هو، في الأمام، يُشغِلُ المدافعين، ما يسمح للآخرين التحرك بشكل أفضل وإظهار قدراتهما. هو يحجز المدافعين وهذا الأمر يُفلح، هل يحب الجميع هذا الأسلوب؟ لا أعلم. لكن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للمنتخب الفرنسي.

وسجل بنزيمة 19 هدفا في 32 مباراة خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، في حين اكتفى جيرو بلعب دور البديل في تشلسي على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه في فبراير الماضي.