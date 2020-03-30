رونالدو: ابقوا في المنزل لمساعدة الذين يقاتلون لإنقاذ الأرواح

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي إلى متابعيه من جزيرة ماديرا بالبرتغال، مناشدا إياهم بالبقاء في منازلهم ومساعدة العاملين في القطاع الصحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رونالدو عبر حسابه على شبكة "إنستغرام"يوم الاثنين: في هذه اللحظات الصعبة للعالم كله، علينا أن نشعر بالامتنان للأشياء التي تهم، صحتنا ، عائلتنا وأحباؤنا. ابقوا في منازلكم ولنساعد كل العاملين في القطاع الصحي الذين يقاتلون من أجل إنقاذ حياة الناس.

ورحل رونالدو إلى بلده البرتغال بعد دخول إيطاليا في حالة من الإغلاق التام في التاسع من الشهر الجاري، حيث رافقته والدته التي كانت ترقد بالمستشفى في أواخر الشهر الماضي.

وأوضح رونالدو في منشور سابق: أشعر بالامتنان لعودة والدتي من المستشفى بعد تعافيها.

وكان رونالدو هو أول الراحلين عن يوفنتوس بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا في إيطاليا، وتبعه كل من هيغوايين وسامي خضيرة وميرالم بيانيتش ودوغلاس كوستا.

وأصيب ثلاثة من لاعبي يوفنتوس بفيروس كورونا وهم دانيلي روجاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا في الوقت الذي توقف فيه الدوري الإيطالي حتى الثالث من الشهر المقبل مع إمكانية تمديد تعطيل المسابقة حتى نهاية الشهر المقبل.

وأعلن يوفنتوس قبل يومين أن لاعبي الفريق وافقوا على التخلي عن رواتبهم لشهر مارس، ما مكن النادي من تدبير حوالي 90 مليون يورو.

وتردد أنه جرى استقطاع عشرة ملايين يورو من مستحقات رونالدو وحده، لكن سيتم إعادة التفاوض بشأن هذه الاستقطاعات حال استئناف الدوري الإيطالي في الأشهر المقبلة.