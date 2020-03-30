مقترح بإكمال الدوري الإنجليزي على طريقة المونديال

أبدت أندية إنجليزية عديدة رغبتها في استكمال منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد ظهر اقتراح يمكن من خلاله تحقيق ذلك وحاز على تأييد البعض.



وكشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن مقترحا طرح من أجل إنقاذ الموسم الحالي من المسابقة بإقامة ما تبقى من مباريات الدوري في كل من العاصمة لندن ومنطقة ميدلاندز، بحيث تتجمع كل الأندية في المدينتين خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.



وأضافت الصحيفة أن المقترح يقضي بجمع كل لاعبي الأندية في فنادق قريبة من بعضها البعض ووضعهم في حجر صحي صارم بحيث يكونون بعيدين عن عائلاتهم وأقاربهم ويلتزمون بنظام صحي شامل.



وتابعت أن الاتحاد الإنجليزي وباقي الجهات المسؤولة تسعى لوضع اللاعبين في أجواء تشبه البطولات المجمعة، وذلك في أجواء تماثل كأس عالم مصغرة بنفس الأجواء والاستعدادات والترتيبات.



وأضافت الصحيفة أن المباريات الـ92 المتبقية من المسابقة تمثل تحديا حقيقيا بالنسبة للأندية، التي تسعى لتعويض خسائرها الناجمة عن توقف الدوري.