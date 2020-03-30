نجم أستون فيلا يطلب من الجماهير البقاء في منازلهم.. ويخرج للاحتفال

تعرض جاك غريليش، نجم أستون فيلا الإنجليزي، إلى حادث سير، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبته للجماهير بالبقاء في المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الاثنين: حطم جاك غريليش سيارته بعدما ذهب إلى حفلة في الرابعة صباحا بإحدى الشقق، عقب ساعات من حث الجماهير على البقاء في منازلهم حفاظا على صحتهم ومن أجل مكافحة الوباء، وحطم نجم أستون فيلا "24 عاما" سيارته رينج روفر "80 ألف جنيه إسترليني".

وأضافت "ذا صن": شوهد نجم أستون فيلا يتحدث مع المتفرجين في الساعة 8 من صباح يوم الأحد، وسط مزاعم بأنه تواجد طوال الليل في حفلة على الرغم من انتشار الفيروس، وظهر بشكل مشوش بعد الحادث، وتسبب الحادث بالضرر لعدة سيارات كانت متوقفة قبل أن يصطدم بسور حديدي.

وأخطر جاك غريليش أصحاب السيارات المتضررة بأنه سيدفع ثمن ذلك، وترك التفاصيل الخاصة به مع أحد السكان، قبل أن تصل الشرطة.

وكشف أحد الجيران أن غريليش تواجد في حفلة استمرت طيلة الليل، وقال للصحيفة البريطانية: كان الأمر لا يطاق ولم يتوقف الضجيج.

ولفتت "ذا صن" إلى أن جاك غريليش كان في شقة المهاجم الأسكتلندي السابق روس ماكورماك، الذي غادر صفوف أستون فيلا العام الماضي، وقد انضم إليهما توني كابالدي، لاعب سابق في إيرلندا.

وشارك جاك غريليش في سبع مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما، ومن المتوقع أن يتواجد في التشكيلة المقبلة للمنتخب الإنجليزي الأول، علما بأنه تم القبض عليه في 2015، بعدما نشر فيديو وهو يستنشق فيه أكسيد "النيتروز".