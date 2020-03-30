نيمار ينفي مخالفة قواعد الحجر الصحي

نفي المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أنه خالف قواعد الحجر الصحي وتعليمات الحد من الاختلاط، بسبب انتشار فيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده ونشره صورا على "إنستغرام" يظهر فيها وهو يستمع بأشعة الشمس ويلعب الكرة مع مجموعة من الأصدقاء.



وقال نيمار (28 عاماً) في بيان إن الأشخاص الذين ظهروا في الصور معه سافروا معه من باريس على متن طائرة خاصة وإنهم يخضون للجحر الصحي معه.



وقال متحدث باسم نيمار في تصريحات نشرتها مجموعة "غلوبو" الإعلامية في البرازيل: الصورة تظهر نيمار مع أشخاص يخضعون للحجر الصحي معه وهم أشخاص سافروا معه من باريس إلى البرازيل، لقد دعا نيمار هؤلاء الأشخاص إلى قضاء مدة الحجر الصحي وهي 14 يوماً معه قبل الانضمام إلى أسرهم.



وقال البيان أيضا إن الشخص الوحيد الذي زار نيمار هو ابنه ديفي لوكا وإن المهاجم تجنب لقاء بقية أقاربه، بما في ذلك والدته وجدته وشقيقته.



وأردف المتحدث أن: المنزل الذي يمضي فيه اللاعب الحجر الصحي معزول تماما ما يمنحه الهدوء وصفاء الذهن المطلوب للتركيز على التدريبات.



وختم: يواصل نيمار نشاطه اليومي من أجل منع الإصابة والحفاظ على لياقته مع مدربه ريكاردو روسا. وهو يتطلع إلى انتهاء هذا الوقت العصيب الذي تواجهه الانسانية والعودة للعمل من جديد بعد ذلك.