تمديد تعليق كرة القدم الهولندية حتى يونيو

كشف رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، يوم الثلاثاء، أن أنشطة كرة القدم الهولندية للمحترفين ستظل متوقفة حتى يونيو المقبل.

ومددت الحكومة الهولندية يوم الثلاثاء الإجراءات الوقائية والاحترازية إلى 28 أبريل المقبل للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح روتي اليوم أن الفعاليات والأحداث التي تحتاج إلى موافقة ستظل محظورة حتى أول يونيو المقبل ومن بينها مباريات الدرجتين الأولى والثانية لدوري كرة القدم بهولندا.

كما تحظر الحكومة الهولندية إقامة هذه الفعاليات بدون جماهير في ظل الأزمة الراهنة، وبهذا يحتاج الاتحاد الهولندي للعبة إلى اتخاذ قراره بشأن المراحل الثمانية الباقية في الدوري الهولندي هذا الموسم، وينتظر أن يتخذ الاتحاد قراره بهذا الشأن يوم الأربعاء.