سولشاير يستخدم "واتساب" للتواصل مع لاعبي يونايتد

أكد أولي غونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه يتواصل بشكل دائم مع لاعبي فريقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشار إلى أن كل لاعب لديه برنامج معين يقوم بتنفيذه للحفاظ على لياقته.

وقال سولشاير في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي :أنا بخير. وعائلتي أيضا. أجد سلبيات كرة القدم هو أنك لا تحصل على الكثير من الوقت لتقضيه مع عائلتك، أما الجانب الآخر حاليا، فأنت تقضي الكثير من الوقت معهم. من الرائع قضاء الوقت معهم.

وأضاف: نحن محظوظون لوجود التكنولوجيا لانها تمكننا من التواصل. يمكننا البقاء على اتصال ورؤية بعضنا البعض. يمكننا إرسال رسائل ونحصل على رد سريع، ويمكننا إجراء اتصالات بالشكل التقليدي في بعض الأحيان والتحدث سويا. لذلك نبقى على اتصال بشكل دائم.

وأكد: لدى اللاعبين برامج تدريبية فردية ولديهم نظامهم الغذائي الخاص، بالطبع، وفي هذه الفترة يمكن استغلالها للعمل على شيي مميز، شيئ محددا لهم وأدوارهم ومهامهم.

وأضاف: كنت في الحديقة مع الأطفال، أعمل على إنهاء الهجمة ويجب على المهاجمين أن يتدربوا على طريقة انهاء الهجمات أو تحركاتهم. معظم اللاعبين لديهم مرافق جيدة وحدائق لائقة، أتمنى أن تقوم زوجاتهم أو صديقاتهم بتمرير بعض الكرات أو لعب بعض الكرات العرضية.