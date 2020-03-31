نيوكاسل يمنح إجازة للعاملين بسبب كورونا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن نيوكاسل يونايتد أصبح أول ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز يمنح إجازة مؤقتة لمجموعة من العاملين في غير نشاط كرة القدم نتيجة لأزمة فيروس كورونا.



وقال التقرير إن لي تشارنلي المدير الإداري لنيوكاسل أبلغ العاملين في رسالة عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين أن الإدارة اتخذت القرار من أجل الحفاظ على مستقبل النادي.



وسار نيوكاسل بذلك على خطى أندية من الدرجة الثانية، مثل برمنغهام سيتي وميلوول منحت إجازة مؤقتة لأغلب العاملين بالنادي باستثناء اللاعبين والجهاز الفني والتدريبي للفريق الأول.



وكان ريشي سوناك وزير المالية البريطاني قال هذا الشهر إن العامل الذي يُمنح إجازة يستطيع الحصول على 80 بالمئة من رواتبه وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه إسترليني (3081 دولارا) شهريا ضمن إجراءات التعامل مع الوظائف بسبب فيروس كورونا.



ولا يحظى مايك آشلي مالك نيوكاسل بشعبية كبيرة بين المشجعين وغاب الآلاف عن حضور المباريات هذا الموسم اعتراضا على وجوده.



وتعرض آشلي لانتقادات جديدة هذا الشهر بعدما تحمل مجموعة من المشجعين قيمة تذاكر الموسم المقبل رغم توقف الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي ووجود شكوك حول مستقبله.