يويفا يوقف إيمري تشان لمشاجرته مع نيمار

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني إيمري تشان مباراتين لطرده خلال مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام المضيف باريس سان جرمان الفرنسي في 11 مارس، بعد مشاجرته مع البرازيلي نيمار.

وفرضت اللجنة التأديبية في "يويفا" عقوبة الإيقاف لمباراتين على اللاعب المعار من يوفنتوس الإيطالي بعد نيله البطاقة الحمراء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة التي فاز فيها الفريق الفرنسي 2-0، إثر مشاجرة مع نيمار ومواطنه ماركينيوس.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى شبه شلل في الحركة الرياضية حول العالم بما في ذلك تعليق البطولات الكروية المحلية في اوروبا بالاضافة الى دوري الابطال والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجل غير مسمى.

وشملت عقوبات ويفا أيضا فرض 40 ألف يورو غرامة على فريق بايرن ميونيخ الألماني لسلوك جماهيره في مباراته ضد تشيلسي في ذهاب ثمن النهائي، وكذلك على فريقي نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في الدور نفسه (27 ألف و15 ألف يورو على التوالي)، وذلك لتاخر انطلاق المواجهة بينهما في 25 فبراير على ملعب الاول "سان باولو". وتملك هذه الأندية 90 يوما لتسديد الغرامات.

