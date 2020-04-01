الضغوط تزداد على لاعبي الدوري الإنجليزي لتخفيض أجورهم

تسبب قرار توتنهام هوتسبير بتخفيض رواتب 550 من عامليه غير اللاعبين بنسبة 20 بالمئة بسبب آثار فيروس كورونا في مزيد من الضغوط على لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أجل تخفيض أجورهم أو تأجيلها.

ويجري اتحاد اللاعبين المحترفين محادثات مع رابطة الدوري الممتاز حول أفضل طريقة للتعامل مع الإيقاف الحالي للمباريات، لكن تحركات بعض الأندية من أجل استغلال خطة الحكومة لمنح اجازات بدون راتب أثارت انتقادات حادة.

ويوم الاثنين، أعطى نيوكاسل يونايتد موظفيه غير اللاعبين اجازة بدون راتب وطلب من موظفيه الاشتراك في خطة جديدة وضعتها الحكومة بسبب فيروس كورونا للاحتفاظ بالوظائف.

وقال نوريتش سيتي يوم الثلاثاء إنه يتخذ إجراءات مماثلة لحماية الوظائف المستقبلية والمساعدة في استمرار أعمال النادي، خلال الأزمة. وأضاف النادي أنه بالإضافة إلى المساعدة الحكومية فإنه سيتدخل لضمان حصول موظفيه على أجورهم كاملة.

وانتقد جوليان نايت، وهو عضو في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ورئيس لجنة الرياضة والثقافة والإعلام في البرلمان، هذه التصرفات.

وقال نايت: هذه غصة في الحلق. هذا يكشف الاقتصاديات الجنونية في كرة القدم الإنجليزية وفراغها الأخلاقي، وأضاف صادق خان رئيس بلدية لندن إن اللاعبين الكبار هم الذين يجب أن يقدموا تضحيات.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": هؤلاء هم الذين يجب أن يتحملوا العبء الأكبر ولديهم على الأرجح أكبر مدخرات، وليس هؤلاء الذين يعملون في تقديم الطعام أو الضيافة والذين لا يمتلكون على الأرجح أي مدخرات ويعيشون أسبوعا وراء أسبوع ولن يحصلوا على الأرجح على أي استفادة من الحكومة لمدة خمسة أسابيع.

وقال سايمون جوردان رئيس نادي كريستال بالاس السابق إن الموقف يعطي نظرة سيئة عن كرة القدم، وأبلغ محطة "توك سبورت الإذاعية : أعتقد أن هناك مسألة أخلاقية في صناعة مثل كرة القدم اختفت بسبب المال، أندية ولاعبو كرة القدم ابتعدوا في السنوات الخمس الأخيرة في ظل زيادة الإيرادات من البث التلفزيوني، أعتقد أننا الآن في موقف حيث يجب على كرة القدم أن تقول ‭'‬هل يجب حقا، لمجرد أن الحكومة عرضت المساعدة، أن أكتفي بذلك؟

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام إن قراره يستهدف حماية النادي لكن أكد أنه يأمل أن تصل المحادثات بين اللاعبين والمدربين ورابطة الدوري الممتاز إلى قرار.

وتابع: نأمل أن تسفر المحادثات الحالية بين رابطة الدوري الممتاز واتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد المدربين عن تأدية اللاعبين والمدربين لدورهم في كرة القدم.