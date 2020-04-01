حادث سير يحطم سيارة بواتينغ

تعرض جيروم بواتينغ، مدافع بايرن ميونخ الألماني، إلى حادث سير بالقرب من مدينة سيلبيتز في شمال بافاريا بألمانيا، وذلك بعدما انحرفت سيارته عن الطريق بسبب تغييرات في الطقس.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الأربعاء: لم يكن بواتينغ مسرعا عندما كان عائدا من لايبزيغ، حيث زار ابنه جيرمار في المستشفى، ولكنه كان يقود إطارات خاصة بالصيف، لذلك فقد السيطرة على سيارته وارتطم بالحواجز.

وتسبب الحادث في أضرار تزيد عن 22 ألف جنيه إسترليني للاعب الألماني، علما أن بواتينغ حصل على إذن من بايرن ميونخ للغياب عن التمرين المنزلي من أجل زيارة ابنه في المستشفى.

وعلى الرغم من الأنباء الصحافية التي ربطته بالانتقال عن ميونخ في الصيف الماضي، إلا أن صاحب الـ "31 عاما" شارك في 24 مباراة هذا الموسم.