ديبالا يعترف: نحن نكره رونالدو

كشف باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو غير محبوب بالنسبة للأرجنتينيين، وذكر أنه مكروه قليلا هناك.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، يوم الأربعاء: لقد فاجأني رونالدو بشكل إيجابي على المستوى الشخصي، لم أكن أعرفه من قبل، إنه شخص ممتاز، اجتماعي داخل وخارج الملعب، في البداية لم يكن منا أحد يعرفه شخصيا وكان وصوله إلى يوفنتوس مثيرا للجدل.

وأضاف: لقد اكتشفنا أنه شخص ودود مع الجميع، ولا يحدث هذا مع لاعبين النجوم مثله، وقلت له بأننا في الأرجنتين نكره قليلا، بسبب طريقته في المشي، لكنك فاجأتني حقا لأنني وجدت أنني قابلت شخصا آخرا، وأجاب مبتسما: أعلم أن الأمر كذلك، لكنني معتاد على ذلك.

وحول تخفيض أجور لاعبي يوفنتوس، ذكر الدولي الأرجنتيني: تحدث كيليني مع رئيس النادي، ثم أبلغ الفريق، وكانت هناك أراء مختلفة، ولكن هذا أفضل شيء يمكن أن نفعله.