دي بروين يؤجل موعد اعتزاله بسبب كورونا

قرر كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تأجيل موعد اعتزاله لمدة عامين إضافيين بعدما أدرك خلال العزل العام بسبب فيروس كورونا أنه سيفتقد اللعبة بعد انتهاء مسيرته.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في توقف الرياضة حول العالم وتأجيل وإلغاء الكثير من الأحداث. وتوقف الدوري الممتاز حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل بعد إصابة العديد من اللاعبين بالفيروس.

وعاد الدولي البلجيكي لأفضل مستوياته هذا الموسم بعدما ابتلي بالإصابات موسم 2018-2019 ليتصدر قائمة الدوري في صنع الأهداف من التمريرات الحاسمة برصيد 16 تمريرة وكان في طريقه لتحطيم الرقم القياسي برصيد 20 تمريرة في الموسم قبل أن تتوقف المسابقة الشهر الماضي.

وقال دي بروين "28 عاما" في بث مباشر مصور عبر تطبيق "إنستغرام": أبلغت زوجتي بأني سألعب فترة أطول قليلا بعد إجراءات العزل العام هذه. لا أستطيع البقاء في المنزل. أبلغتها أني سأبقى في الملاعب عامين أكثر. حان الوقت للعودة للعب كرة القدم مرة اخرى. أفتقدها بشدة والأمر صعب. لكن نحن وكرة القدم ليس الأهم الآن. الناس تعشق كرة القدم لكنك بحاجة للبقاء في أمان.

وأضاف دي بروين أنه وعائلته في عزل ذاتي بعد مرض أطفاله الشهر الماضي ولهذا لم يتمكن من السفر إلى بلده بلجيكا.

وأضاف دي بروين: أنا في المنزل منذ أسبوعين. في البداية كانت زوجتي وأطفالي مرضى وهذا يدعو للقلق لكنهم على ما يرام الآن. الأمر استغرق ثمانية أو تسعة أيام لكن الآن فهم من المحظوظين لأنك لا تدري ما سيحدث. الناس تسأل لماذا لم أسافر إلى بلجيكا. لأني في عزل ذاتي في إنجلترا. أنا أعيش هنا مع أطفالي وزوجتي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز وفاز 2-1 على ريال مدريد خارج أرضه في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا قبل توقف الموسم.