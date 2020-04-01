لاعبو كالياري يتنازلون عن رواتبهم لدعم النادي

تقدم توماسو جيوليني رئيس نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم بالشكر إلى لاعبي الفريق وأعضاء الأجهزة إثر تنازلهم عن رواتب شهر لدعم النادي، وذلك في ظل توقف المنافسات في الوقت الحالي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جيوليني في تصريحات لقناة "فيديولينا" التلفزيونية الإيطالية: جميع لاعبي فريقنا وأعضاء الأجهزة أظهروا روح المسؤولية بالتنازل عن رواتب شهر.

وأضاف: هذا سيساعدنا على تغطية جزء كبير من خسائرنا، التي لا تشمل عائدات البث التلفزيوني، والتي تدخل في حساباتنا حتى اليوم، على أمل استكمال منافسات الموسم.

وأضاف جيوليني، رجل الأعمال المولود في ميلانو والذي استحوذ على نادي كالياري في عام 2014، أن خسارة عائدات البث التلفزيوني في المراحل الأخيرة من الموسم ستكون كارثية، حيث تقدر خسائر النادي حاليا بنحو أربعة ملايين يورو (4ر4 مليون دولار).

ويحتل كالياري المركز الثاني عشر في الدوري الإيطالي، وتتبقى له مباراة مؤجلة، علما أن منافسات الدوري توقفت في التاسع من مارس، قبل 12 مرحلة من نهاية المسابقة.

وكان كالياري قد عين والتر زينجا في منصب المدير الفني خلفا لرونالدو ماران في أوائل مارس.

وكان يوفنتوس حامل اللقب، أول أندية الدوري الإيطالي التي تعلن تقليص رواتب اللاعبين، حيث أعلن يوم السبت الماضي توفير نحو 90 مليون يورو من رواتب اللاعبين عن الفترة ما بين مارس ويونيو.