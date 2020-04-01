لاعبو ليفركوزن يخفضون أجورهم لمواجهة كورونا

وافق لاعبو باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم وموظفو النادي والإدارة بالإجماع على قبول تخفيض غير محدد النسبة لأجورهم بسبب توقف الدوري جراء جائحة فيروس كورونا.

وقال لاس بيندر قائد ليفركوزن إن المفاوضات حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية وتوصلوا لاتفاق يوم الثلاثاء، وأضاف في بيان للنادي بعد إنهاء جلسة تدريب، إذ يتدرب اللاعبون في ثنائيات فقط: الفريق جاهز للتنازل عن جزء من الرواتب لدعم النادي في جهوده لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

وتابع قائد ليفركوزن: تأكدنا مجددا اليوم من أهمية عدم خلو الاستاد من زملائك وهم يتنفسون الحياة في النادي من حولك ومدى أهمية كل واحد منهم في تزويدنا بالظروف المثالية لأداء مهمتنا.

وتوقف الدوري منتصف مارس الماضي ومددت رابطة الدوري التوقف يوم الثلاثاء حتى 30 أبريل الحالي على الأقل.

وألمحت رابطة الدوري إلى ضرورة استئناف المسابقة خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة لكن على الأرجح بدون جماهير.