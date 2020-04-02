برشلونة يدعم جهود مكافحة كورونا بمباراة ودية

المصدر: برشلونة - د ب أ

أعلن فريق ايغوالادا المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم يوم الخميس عن إقامة مباراة ودية أمام برشلونة سيخصص ريعها لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجرى إيقاف النشاط الكروي في إسبانيا لكن المباراة الودية ستقام حينما تكون الظروف متاحة.

وتعتبر ايغوالادا، القريبة من برشلونة، من أكثر المناطق تضررا من فيروس كورونا في إسبانيا، التي شهدت 110 آلاف إصابة بالعدوى ووفاة 10 آلاف منهم.

وذكر ايغوالادا في بيانه: برشلونة سيلتقي ايغوالادا في مباراة ودية لجمع المال من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان: حدث يعطي بصيصا من الضوء في هذه الأوقات المعقدة.