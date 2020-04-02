بريشيا الإيطالي يطالب بإلغاء الموسم

أكد ماسيمو سيلينو، رئيس نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم، أنه بشكل رسمي ضد عودة استئناف الدوري الإيطالي في يونيو.

وقال مالك بريشيا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" يوم الخميس، إن خطة الاتحاد الاوروبي (يويفا) لاستئناف المسابقات المحلية بحلول يونيو غير عملية وغير مسؤولة وأنه يفضل عدم الدفع بفريقه، احتراما لمواطني بريشيا وأقاربهم اللذين توفوا بسبب الفيروس.

وقال: أنا في بريشيا.هنا يوجد شاحنات تقوم بنقل جثث الموتى. نحن في وسط الوباء. كل هذه التواريخ خاطئة.

في مارس، كان في بريشيا بعض الحالات المبكرة التي تحمل فيروس كورونا في لومبارديا،وهو إقليم يوجد به أكثر من نصف عدد وفيات إيطابيا بسبب كورونا والمقدرة بـ13155 حالة وفاة.

وبعد أن مددت الحكومة يوم الأربعاء غلق البلاد من 3 أبريل إلى 13 من ذات الشهر، أكد الاتحاد الإيطالي في وقت سابق آماله في بداية الدوري في وقت متأخر من مايو.

وتم تعليق مباريات الدوري الإيطالي يوم 9 من الشهر الماضي، مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.

ومن المقرر أن تعقد الأندية الـ20 المشاركة في دوري الدرجة الأولى اجتماعا يوم الجمعة، حيث قال سيلينو إنه يتوقع : الفوضى المعتادة، خاصة وأن غالبية رؤوساء الأندية لا يهمهم الصحة، ولكن يهمهم مصالحهم.

وتفيد التقارير أن سيلينو اتهم من قبل كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو بأنه يبحث عن الالغاء لتفادي الهبوط، ورد سيلنيو على هذه التقارير بقوله إن لاتسيو يرغب في اللعب لأنه يبتعد بفارق نقطة عن يوفنتوس، المتصدر.

ومثلما يعتقد إن فريقه يستحق الهبوط، قال سيلينو إن سيناريو يونيو – يوليو قد يؤدي إلى جولة قوة مستحيلة ومليئة بالمخاطر، وقد ينطوي على تغييرات فوضوية لعقود اللاعبين، والميزانية العمومية للنادي، وسوق الانتقالات والتخطيط للموسم الجديد.