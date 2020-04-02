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تمديد مهلة التقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027

المصدر: كوالالمبور - د ب أ
مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس تمديد الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة كأس آسيا 2027.

ووفقا لبيان اتحاد الكرة الآسيوي عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي فإن هذا القرار جاء في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلب دول العالم.

وقرر اتحاد الكرة الآسيوي مد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020 بعد أن كان الموعد النهائي الأصلي في 31 مارس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية هي الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة البطولة القارية في 2027 في الوقت الذي اكتفت فيه الأردن والعراق بالتلميح إلى رغبتهما في استضافة الحدث.

كلمات دالّة

#كأس آسيا, #الاتحاد الآسيوي, #السعودية

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