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مدرب ومسؤولو برايتون يخفضون رواتبهم لمساعدة موظفي النادي

المصدر: برايتون - د ب أ
بوتر مع أحد لاعبيه في مباراة سابقة
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أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، أن غراهام بوتر المدير الفني للفريق أقدم على خطوة مميزة طواعية بتخفيض راتبه لمدة ثلاثة شهور دعما لموظفي النادي في ظل توقف بطولة الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وذكر برايتون في بيان له ايوم الخميس أن بوتر تنازل عن جزء من راتبه لأشهر أبريل الجاري ومايو ويونيو المقبلين.

ولم يكن بوتر وحده من قام بتخفيض راتبه، بل شاركه في ذلك كل من بول باربر الرئيس التنفيذي للنادي ودان أشوورث المدير التقني للنادي.

وأضاف الموقع الرسمي للفريق أن قرار الثلاثي بخفض رواتبهم يأتي في إطار جهود النادي ورئيسه توني بلوم في احتواء الأزمات الناجمة عن توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.

وقال باربر: ما فعلناه اليوم كان محاولة منا لمساعدة بلوم (رئيس النادي) في التأكد من عدم معاناة أي من موظفي النادي من نقص في راتبه أو أي أزمة أخرى.

كلمات دالّة

#بوتر, #برايتون

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