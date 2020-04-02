وزير الصحة البريطاني يدعو لاعبي الدوري لخفض أجورهم

دعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الخميس لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى "القيام بدورهم" والموافقة على خفض رواتبهم في وقت تكافح فيه البلاد انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى تسريح الكثير من العاملين في الأندية.

وأخفقت محادثات بين مسؤولي الدوري الممتاز واتحاد اللاعبين المحترفين بشأن خفض محتمل للرواتب أو تأجيلها بسبب توقف النشاط جراء تفشي الفيروس في التوصل إلى اتفاق يوم الأربعاء.

وناقش ممثلون بارزون عن اتحاد اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الممتاز وروابط مسابقات الدوري الأدنى درجة العديد من القضايا جراء تداعيات الوباء وقالوا إنهم سيواصلون المحادثات. وقال هانكوك "أدعو كل فرد للقيام بدوره ضمن الجهود الوطنية ومن بينهم لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز".

"نظرا للتضحيات التي يقدمها الكثيرون بما في ذلك بعض زملائي في القطاع الصحي الذين يضحون بلا حدود ويذهبون إلى العمل ويموتون جراء العدوى فإنني أعتقد أن أول شيء يتعين على لاعبي الدوري الممتاز القيام به هو خفض رواتبهم".