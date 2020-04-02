يوفنتوس يمدد تعاقده مع الفرنسي ماتويدي

المصدر: تورينو - د ب أ

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مساء الأربعاء عن تمديد عقد لاعبه الفرنسي الدولي بليز ماتويدي حتى 2021.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ماتويدي الفائز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، في يونيو المقبل لكن يوفنتوس فعل بند تجديد عقد اللاعب لعام أخر.

ويخضع ماتويدي الذي يكمل عامه الثالث والثلاثين الاسبوع المقبل، للعزلة الطبية في الوقت الراهن في ظل استمرار علاجه من فيروس كورونا المستجد.

وانضم ماتويدي إلى يوفنتوس في صيف 2017 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وشارك ماتويدي في 31 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم وسجل هدفا وصنع هدفين.