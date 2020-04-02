"صفقة ساني" تواجه معارضة شديدة داخل بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن الاتجاه الراهن داخل نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يعارض بشكل واضح ضم الألماني الدولي ليروي ساني، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتبت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية يوم الخميس أن هذا الاتجاه المعارض لضم ساني تزايد مع تزايد اختفاء رغبة ساني في الانتقال إلى ميونخ وفقا لما صد عن دائرة المحيطين به.

وكان انتقال ساني إلى بايرن في صيف 2019، لم يتم بسبب تعرض اللاعب لإصابة أقعدته لفترة بعيدا عن الملاعب.

ولفتت المجلة، دون أن تشير إلى مصادرها، إلى تزايد التشكك داخل بايرن حيال طريقة تفكير ساني"24 عاما".

وقبل بدء الموسم الحالي في الدوري الألماني، كان ساني يعتبر من اللاعبين الذين يرغب بايرن في ضمهم، وثارت تكهنات قبل أزمة كورونا بأن صفقة انتقال ساني إلى بايرن ستتكلف مئة مليون يورو.

ومن المتوقع أن يشهد سوق انتقالات اللاعبين انهيارا هائلا في الأسعار وذلك في ظل التخفيضات الكبيرة في التكاليف التي تجريها الأندية على خلفي أزمة كورونا.