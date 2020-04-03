الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ينتقد قرارات خفض الأجور

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لتلفزيون رويترز يوم الجمعة إن العديد من اللاعبين المحترفين حول العالم يتقاضون ما يزيد بقليل على متوسط الدخل ولا يمكنهم تحمل تخفيض الرواتب بسبب أزمة فيروس كورونا.

وواجه لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز المعروف بالرواتب الضخمة مطالبات بتخفيض الرواتب خلال فترة توقف النشاط الرياضي لكن الأمين العام لاتحاد اللاعبين المحترفين يوناس بير-هوفمان قال إن الوضع مختلف جدا في أماكن أخرى.

وأضاف "معظم اللاعبين يمكنهم تحمل تخفيضا في الرواتب مثل أي عامل آخر. دخلهم ليس كما يتخيل الناس. يتقاضون أقل أو غالبا نفس متوسط الدخل القومي. اللاعبون الأقل دخلا ينتشرون حول العالم وأي اقتطاع في الرواتب له آثار شخصية قاسية تتعلق بأمور مثل دفع الايجارات أو شراء مستلزمات العائلات، وأشار إلى أن التباين الكبير قد يوجد في مسابقة واحدة.

وقال "موقف يوفنتوس مختلف تماما عن الفرق في المراكز 17 أو 18 أو 19".

وأعلن يوفنتوس بطل إيطاليا أن لاعبيه وافقوا على تخفيض الرواتب في الفترة من مارس وحتى يونيو وهي خطوة رحب بها هوفمان.

وقال إن معظم الأندية تعاملت بمسؤولية رغم التصرفات غير المقبولة من البعض بسبب اتخاذ قرارات خفض الأجور من جانب واحد.