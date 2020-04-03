بايرن ميونيخ يجدد عقد مدربه فليك إلى 2023

المصدر: ميونيخ - أ ف ب

جدد بايرن ميونيخ الالماني عقد مدربه هانزي فليك حتى عام 2023، بحسب ما أعلن النادي البافاري الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارلهاينتس، رومينيغه، في بيان صادر عن النادي: بايرن سعيد جدا بالعمل الذي قام به هانزي فليك. تطور الفريق بشكل جيد بإشرافه ويقدم عروضا جذابة.

واستلم فليك "55 عاما" منصبه في نوفمبر الماضي خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش بصورة مؤقتة بعد أن عمل مساعدا له، قبل أن يتم تثبيته في منصبه في ديسمبر حتى نهاية الموسم، أما عقده الجديد فيمتد حتى 30 يونيو 2023.

وقاد فليك بايرن ميونيخ إلى صدارة "البوندسليغا" وإلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا حيث خطا خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي، بفوزه الكبير على مضيفه تشلسي اللندني 3-صفر، قبل أن تتوقف المسابقة القارية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعمل فليك أيضا مساعدا لمدرب منتخب ألمانيا الحالي يواكيم لوف وتوج مع المانشافت بطلا للعالم في مونديال البرازيل عام 2014.