تيفيز ينتقد اللاعبين: نستطيع العيش دون راتب

قال الأرجنتيني كارلوس تيفيز إن لاعبي كرة القدم يجب عليهم تقديم مساعدة أكبر للقطاعات الأكثر حاجة إلى رعاية في المجتمع وطالب زملاءه بالمشاركة مع من هم أقل حظا.

ولم يطلب تيفيز، الذي يدخل الفترة الأخيرة من عقده مع بوكا جونيورز، من اللاعبين التبرع بجزء من رواتبهم لكنه أشار إلى أن أبرز اللاعبين لديهم المال الكافي لعبور الأوقات الحرجة.



وأضاف تيفيز في مقابلة مع شبكة "أميركا تي.في" التلفزيونية الأرجنتينية: لاعبو كرة القدم يمكنهم الحياة لمدة ستة أشهر أو عام بدون الحصول على رواتب. ليسوا في حالة يائسة مع أطفالهم كل يوم ولا يضطرون لترك منازلهم في السادسة صباحا والعودة في السابعة مساء من أجل إطعام عائلاتهم. يجب علينا تقديم المساعدة. يجب أن نكون ممتنين لأننا في أمان ويجب علينا وضع أنفسنا في مكان الآخرين.



وقال لاعب مانشستر يونايتد وجاره سيتي وكورنثيانز ووست هام ويوفنتوس السابق إنه يأمل في أن يساعد وباء فيروس كورونا على تغيير سلوك البشر.



وأضاف : من المهم للجميع أن يتحدوا ويحاولوا مساعدة الأشخاص الأكثر حاجة، أتمنى أن يظهر العالم تضامنا أكبر. ندرك أننا متساوون. الأمر يؤثر علينا بالشكل ذاته وربما أجدادنا بشكل أكبر سواء كان في الأرجنتين أو الولايات المتحدة.



وتابع : أتمنى أن ننضج كمجتمع وأن يتغير العالم للأفضل في المستقبل. الفيروس يعلمنا ذلك. أتمنى أن نخرج من هذا الموقف سويا.



وجاءت تصريحات تيفيز بعد قرار أبرز الأندية الإنجليزية بإجبار المئات من موظفيها على عطلة بدون أجور بدلا من مطالبة اللاعبين أصحاب الملايين بتقديم تضحيات أكبر.