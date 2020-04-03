رايولا يعرض مدافع يوفنتوس على ريال مدريد

عرض وكيل اللاعبين الإيطالي، مينو رايولا، على إدارة ريال مدريد فكرة التعاقد مع الدولي الهولندي دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "سبورت"، يوم الجمعة أن رايولا الذي يدير أعمال زلاتان إيراهيموفيتش وبول بوغبا، يتفاوض مع إدارة ريال مدريد حول استمرارية حارس المرمى ألفونيس أريولا مع الفريق والمعار من باريس سان جيرمان، وأضاف التقرير: خلال المحادثات عرض الوكيل الإيطالي على ريال مدريد المدافع الهولندي دي ليخت.

ووفقا للصحيفة الكتالونية فإن رايولا يرغب في نقل دي ليخت إلى وجهة جديدة، خاصة أنه لم ينسجم مع يوفنتوس الذي انتقل إليه من أياكس الهولندي، علما أن دي ليخت يعد أحد المدافعين الذين يرغب نادي العاصمة الإسبانية في ضمهم بالمستقبل القريب لخلافة قائد الفريق سيرجيو راموس.