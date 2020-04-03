روسيا تمدد تعليق مباريات كرة القدم حتى نهاية مايو

مددت روسيا التعليق الإجباري لمباريات كرة القدم حتى 31 مايو المقبل، بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وتم تعليق إقامة المباريات في البداية حتى العاشر من أبريل، ولكن الحكومة الروسية شددت مجدداً يوم الجمعة على خطورة الموقف بسبب انتشار الجائحة.

وكان ألكسندر جوكوف، رئيس الاتحاد الروسي، دعم الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) مع أزمة "كورونا" والقرارات السياسية في موسكو.

وقال: "هذه خطوة منطقية. نؤجل انطلاق الدوري الجديد لمنتصف أغسطس أو منتصف سبتمبر".

ولكن تقارير إعلامية أفادت أن مصير البطولة الروسية غير واضح. وكانت هناك تساؤلات بشأن إمكانية استئناف الجولة الحالية من عدمه.

وعلى النقيض ، تتواصل مسابقة البلد المجاور بيلاروس (روسيا البيضاء) بحضور الجماهير رغم أزمة فيروس كورونا.

وازدادت المطالب في جارتها بولندا ، التي تحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي، للتعامل مع الوضع بشكل جدي، والتوقف عن اللعب مثلما هو الوضع في أوروبا.

وفي المقابل، أعلنت طاجكستان إحدى دول آسيا الوسطى أن بداية الموسم سيكون يوم السبت. وسيتم السماح بحضور الجماهير في الملعب الرئيسي بالعاصمة دوشنبه، حسبما أفادت وسائل الإعلام في طاجيكستان. ولكن ، سيتم قياس درجة حرارة الجميع.

ووفقاً للمعلومات الرسمية، لا توجد أي إصابة بفيروس كورونا في طاجسكتان حتى الآن.