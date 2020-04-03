كونميبول واثق من استئناف كأس ليبرتادوريس هذا العام

قال أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إن كأسي كوبا ليبرتادوريس وكوباسود أمريكانا لن يلغيا هذا العام وأبدى تفاؤله باستئناف البطولتين حتى لو أقيمت المباريات بدون جماهير.

وتوقفت كوبا ليبرتادوريس وكوباسودامريكانا الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في أميركا الجنوبية.

وأبلغ دومينغيز "رويترز": يمكن استئناف ليبرتادوريس عند عودة البطولات المحلية لكن القدرة على السفر مهمة أيضا بالنظر إلى أن أغلب الدول أغلقت حدودها.

وما زال هناك 76 فريقا في البطولتين اللتين من المفترض انتهائهما في نوفمبر تشرين الثاني.

وأجاب المسؤول القادم من باراغواي عند سؤاله عن موعد عودة منافسات كرة القدم وكيف ستكون الأمور بعد ذلك، مضيفا: أجد صعوبة في تقديم أي تحليل لأن في الوقت الحالي ما زلنا نشعر بصدمة.أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها لكنها بحاجة إلى وقت. بالتأكيد أريد رؤية ملاعب ممتلئة لكن لو كان الحل هو عودة اللعب بدون جماهير عندها سنلعب بهذا الشكل.

وأظهر إحصاء لرويترز حتى يوم الخميس أن عدد إصابات جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز المليون بالإضافة إلى أكثر من 52 ألف حالة وفاة.