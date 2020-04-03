نيمار يتبرع سراً لمكافحة فيروس كورونا

قدم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، دعما ماليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المتفشي في مختلف أنحاء العالم.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الجمعة، فإن نجم سان جيرمان تبرع بشكل سري إلى منظمة اليونيسف وإلى أحد صناديق التضامن الذي تم إنشاؤه من قبل المشاهير في وقت سابق.

وأضاف التقرير: تبرع المهاجم البرازيلي بـ 5 ملايين ريال برازيلي "حوالي 769 ألف جنيه إسترليني"، وتم الكشف عن التبرع من قبل التلفزيون البرازيلي.

وسيتم استخدام الأموال للمساهمة في علاج الوباء المنتشر، وتقديم العون للذين يعانون من تأثير فيروس كورونا.