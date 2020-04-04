إصابة نائب رئيس برشلونة بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم السبت، أن خوردي كاردونير نائب رئيس برشلونة قد أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني إلى أن كاردونير نائب خوسيه ماريا بارتوميو قد ثبتت إصابته بالفيروس بعد شعوره بـ"أعراض مرض خفيفة" ما دفعه إلى إجراء فحوصات طبية أثبتت إصابته بـ"كوفيد-19".

وزادت: كاردونير في حال جيد حالياً، إذ يقضي فترة حجر منزلي، وحتى أنه شارك في اجتماع مجلس الإدارة مؤخراً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش حول تخفيض أجور اللاعبين خلال فترة توقف المنافسات الرياضية بسبب انتشار الفيروس.

وأصبح كاردونير ثالث شخص في نادي برشلونة يتعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا، بعد رئيس الجهاز الطبي رامون كانال، وجوسيب أنطوني غوتييرز طبيب فريق كرة اليد.

وأصبحت إسبانيا البلد الثاني في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، إذ تم تسجيل قرابة 125 ألف إصابة، وعدد وفيات اقترب من 12 ألفاً.