الدوري الألماني يستأنف نشاطه الشهر المقبل

كشفت تقارير صحافية أن الدوري الألماني بدرجتيه سيستأنف مباريات الموسم الحالي خلال الأسبوع الأول أو الثاني من شهر مايو المقبل.

وأوضحت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية أن الأندية الألمانية الـ36 اتفقت على إنهاء الموسم في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، ولن يتم لعب الجزء الأكبر من هذه المباريات بالنظام المعروف باسم الأسبوع الإنجليزي "لعب عدة مباريات في الأسبوع الواحد".

وأضافت المجلة أن الشرط لتنفيذ هذه الخطة يتمثل في أن تعطي السلطات الصحية الضوء الأخضر لإقامة مباريات بدون جمهور.

ومن المنتظر استغلال المواعيد الأسبوعية بالدرجة الأولى لإقامة المباريات المؤجلة، أو مباريات الكأس أو مسابقات الأندية الأوروبية، ومنها المباراة المؤجلة بين فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت، وفي بطولة الكأس هناك مباريات نصف النهائي والنهائي.

وتابعت "كيكر" أنه إذا سارت الأمور بشكل مثالي، لن يتم اللجوء إلى نظام الأسبوع الإنجليزي حتى نهاية الموسم، إلا في أسبوع واحد فقط، وسيكون جرى تحديد الفرق الهابطة والصاعدة وبطولة الكأس بحلول هذا الموعد.

وكانت رابطة الدوري الألماني علقت مسابقات الموسم الحالي حتى يوم الثلاثين من أبريل الجاري، كما تم وقف مسابقات الأندية الأوروبية حتى إشعار آخر.