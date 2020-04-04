روز ينتقد دعوات تخفيض رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي

اعتبر داني روز لاعب نيوكاسل يونايتد المعار أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موقف لا يحسدون عليه بسبب ما يتعرضون له من ضغوط في ظل الدعوات المطالبة بتخفيض رواتبهم خلال أزمة فيروس كورونا.

ووسط انتقادات متزايدة قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الجمعة إنها ستتفاوض مع اللاعبين بشأن اقتراح يقضي بخفض رواتبهم بواقع 30 في المئة بينما يستمر توقف المباريات مع استمرار تفشي الفيروس سريع الانتشار حول العالم.

وتستمر المحادثات في هذا الشأن مع رابطة اللاعبين يوم السبت بينما قال روز المعار من توتنهام هوتسبير إنهم حريصون "على تحقيق شيء".

وفي الأسبوع الماضي انضم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى الجدال قائلا إنه يتعين على لاعبي كرة القدم الاضطلاع بدورهم والقبول بخفض رواتبهم في ظل استمرار الأزمة.

وقال روز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نحن نشعر نوعا ما بأننا وضعنا في موقف لا نحسد عليه، جرت أحاديث من جانبنا قبل أن تصدر أي تعليقات من خارج كرة القدم، تحدثت هاتفيا مع جوردان هندرسون قائد ليفربول وهو يعمل بكل جدية من أجل الخروج بشيء، لكن لم يكن يفترض من هؤلاء غير المرتبطين بكرة القدم إبلاغ اللاعبين بما يجب أن يفعلوه بأموالهم. أرى ذلك غريبا.

وتحدث هندرسون مع قادة أندية أخرى حول أفضل السبل لمساعدة الطواقم العاملة في مكافحة الفيروس الذي تسبب في وفاة 3605 شخصاً في بريطانيا حتى يوم الجمعة.

وطلب هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد من زملائه في الفريق التبرع بنسبة 30 في المئة من رواتبهم للمستشفيات المحلية وحصل على دعم الفريق في هذا التحرك.

وقال كريس وايلدر مدرب شيفليد يونايتد خلال تصريحات لـ"بي.بي.سي" إنه يشعر بخيبة أمل نتيجة لجوء بعض الأشخاص خلال هذه الأزمة لتوجيه اللوم والانتقادات.

وأضاف عن ذلك: من المؤسف جدا أن يستغل بعض الأشخاص الوضع ويوجهون سهام اللوم والانتقادات خلال هذه الفترة بينما يعاني الناس من مرض خطير ويموتون، فكرة القدم هي لاعب رئيسي في هذه البلاد. وكثير من اللاعبين الحاليين والسابقين لديهم ضمائر حية بخصوص ما يحدث وهم يفعلون الصواب، وأنا على ثقة بأننا سنفعل الصواب من خلال رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة المدربين ورابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.