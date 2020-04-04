يوفنتوس يتنازل عن كوستا من أجل جيسوس

كشف تقرير إخباري يوم السبت أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم مستعد للتنازل عن خدمات مهاجمه البرازيلي دوغلاس كوستا، من أجل ضم مواطنه غابرييل جيسوس من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة تبادلية.



وكان كوستا (29 عاماً) قد لعب تحت قيادة بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، خلال فترة توليه تدريب بايرن ميونخ الألماني.



وكثيرا ما ظل جيسوس (23 عاماً) في قائمة البدلاء خلال مشواره مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه في بداية عام 2017، وقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن جيوفاني برانشيني وكيل جيسوس لم يستبعد انتقال اللاعب إلى يوفنتوس، في حالة خروجه من حسابات غوارديولا.

وشارك دوغلاس كوستا في 14 مباراة من إجمالي 26 مباراة خاضها يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأحرز جيسوس 37 هدفا في 44 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه بدا محبطا إزاء عدم مشاركته بشكل منتظم في هجوم مانشستر، وذلك في ظل تواجد سيرجيو أغويرو.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس، الذي تردد أنه أبدى استعدادا في فبراير لدفع 59 مليون جنيه إسترليني، يجس النبض من جديد وقد يستخدم كوستا كوسيلة إقناع من أجل إبرام الصفقة.



وأشارت صحيفة "الصن" إلى أن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس يرى جيسوس بمثابة الشريك المثالي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق.