بايرن يهدف للخروج من أزمة "كورونا" بأقل الخسائر

أكد هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن ناديه يتطلع لأن يكون قدوة ومثالا يحتذى به في أزمة فيروس "كورونا" الحالية، وأن النادي ينظر للمستقبل بثقة رغم أنه يواجه ضربة مالية كبيرة.

وقال هاينر في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي يوم الأحد : نحن في بايرن ميونخ نريد المحاولة لنكون مثالا يحتذى به في تصرفاتنا اليومية. هذه مساهمة مهمة يمكن للنادي تقديمها، بالرغم من التحديات التي يواجهها بايرن، هناك مشاكل وقلق أكبر عن تلك الموجودة في كرة القدم.

ويتصدر بايرن ميونخ ، الفائز باللقب في المواسم السبعة الماضية على التوالي ، جدول الدوري الألماني الموقوف حاليا حتى 30 أبريل على الأقل بسبب فيروس كورونا، كما لا يزال الفريق ينافس في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا واقترب بشدة من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، رغم إيقاف المسابقتين لأجل غير مسمى.

وتأمل الأندية الألمانية أن تُستأنف منافسات البوندسليغا في مايو المقبل لاستكمال الموسم، الذي يتبقى به تسع جولات، مع إقامة المباريات بدون جماهير من أجل تقليص الخسائر.

وقال هاينر: بالطبع، الوضع متوتر للغاية. الأمر متعلق ببقاء الأندية. حتى بايرن يواجه تحديا ماليا ضخما وهذا ليس سرا، لكن نادينا في موقف رائع. نعمل يوما بعد يوم لضمان أن يتمكن بايرن من عبور هذه المرحلة بأقل الخسائر. على الرغم من هذه المهمة الصعبة، نتطلع للمستقبل بثقة.