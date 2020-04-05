رئيس الاتحاد الأوروبي يرفض خطط إنفانتينو

انتقد الكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الإجراءات التي يخطط لها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لتوزيع الأموال على الأطراف التي عانت كثيرا بفعل فيروس كورونا المستجد في ملاعب كرة القدم.

وأعلن فيفا يوم الثلاثاء الماضي أنه يعمل على إمكانية تقديم مساعدات لمجتمع كرة القدم حول العالم بعد القيام بمراجعة شاملة للأثر المالي لهذا الوباء على كرة القدم.

ولكن شيفرين قال لمحطة "زد دي إف" التليفزيونية الألمانية: توضيح فيفا ينطوي على استخدام المال من أجل هؤلاء الذين في حاجة عاجلة للمال، حال موافقتنا على ذلك فإن إدارة "فيفا" يمكنها تحديد من يحصل على أي قدر من المال، في رأيي ورأي بعض الناس الأخرين، هذا أمر غريب بعض الشيء.

وأضاف: هناك حاجة لتطبيق لوائح مشددة في هذا الصدد، ولا يمكن ترك الأمر لإدارة فيفا لتحديد من هو أكثر حاجة للمساعدة، الأمر بغاية البساطة.

ويعمل "فيفا" مع الاتحادات القارية على سيناريو محتمل يتم من خلاله تمديد نهاية الموسم إلى ما بعد نهاية يونيو، مما سيؤثر على عقود اللاعبين وصفقات الانتقالات.