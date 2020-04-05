رئيس بيرنلي: أموال النادي قد تنفد في أغسطس

قال مايك غارليك رئيس بيرنلي يوم السبت إن أموال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد تنفد بحلول أغسطس إذا لم يستأنف الموسم بحلول هذا الوقت، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تعليق المباريات في ظل جائحة كوفيد-19.

وفي بيان بموقعه على الإنترنت قال بيرنلي إنه سيفقد إيرادات تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني إذا لم يستكمل الموسم.

وأمس يوم الجمعة قالت رابطة الدوري الممتاز إن الموسم الحالي تأجل إلى أجل غير مسمى مضيفة أن سيعود فقط في ظل توفر ظروف "آمنة ومناسبة".

وأبلغ غارليك شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "الحقيقة هي أننا إذا لم نستكمل الموسم وإذا لم يكن هناك تاريخا واضحا لبدء الموسم القادم فإننا كناد سنشهر إفلاسنا بحلول أغسطس، وهذا واقع. لا يمكن أن أتحدث عن أندية أخرى. لهذا السبب نحن في غاية التصميم على إنهاء الموسم عندما تصبح الظروف آمنة".

وأضاف "إنهاء الموسم هو الهدف الوحيد الواقعي لكل أندية الدوري الممتاز".

ويتوقع بيرنلي أن يخسر خمسة ملايين جنيه إسترليني من إيرادات أيام المباريات لأن لقاءاته المتبقية على أرضه ستقام على الأرجح بدون جمهور في حالة استئناف البطولة.

وقال بيرنلي في بيان عبر موقعه على الانترنت إنه سيخسر 45 مليون جنيه إسترليني أخرى "من إيرادات البث وجوانب أخرى" إذا ما ألغي الموسم تماما.

وقال غارليك "هذا الموقف الذي نواجهه نحن وأندية أخرى في الدوري الممتاز لا سابق له تماما ولم نتخيله بأي صورة حتى قبل أسابيع قليلة فقط."

وأضاف "الأمر لم يعد يتعلق فقط بنا أو بأي ناد آخر بل الأمر يتعلق بجميع الدوائر المرتبطة بكرة القدم بداية من الدوري الممتاز إلى ما دون ذلك إلى جانب كافة الأعمال والكيانات التي تعتمد على هذه الدوائر".

وقال بيرنلي إنه يكشف عن هذه الأرقام إعمالا "للشفافية مع الجماهير والإداريين وكل الأطراف المعنية".

وتجري سلطات كرة القدم في إنجلترا محادثات يوم السبت حول مقترح بتخفيض يبلغ 30 بالمئة في أجور اللاعبين.