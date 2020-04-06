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أودريوزولا: زيدان يثق بي وسأعود إلى ريال مدريد قريباً

المصدر: مدريد - د ب أ
أودريوزولا خلال الفحص الطبي مع بايرن ميونخ
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أكد نجم كرة القدم الإسباني ألفارو أودريوزولا المعار إلى بايرن ميونخ الألماني أن فرصته في العودة إلى ريال مدريد الإسباني ستحين قريبا.

وأوضح أودريوزولا "24 عاما" ، في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين: أشعر بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يثق بي ، ولا أشك بأن وقتي سيحين.

وكان الريال أعار أودريوزولا إلى بايرن في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال اللاعب ، الذي واجه بعض الصعوبات في بداية مسيرته مع بايرن: أعيش في الحاضر ، ويجب أن يكون تفكيري في بايرن حتى نهاية الموسم.

ومنذ انتقاله لبايرن ، خاض أودريوزولا اثنتين فقط من عشر مباريات خاضها الفريق خلال تلك الفترة وكان أساسيا في مباراة واحدة فقط.

وقال اللاعب : أثق تماما بنفسي. الثلث الحاسم من الموسم لم يأت بعد.

واعترف أودريوزولا بأن كرة القدم تأتي حاليا : في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وربما بعد هذا أيضا بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا .

ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيبذل قصارى جهده عندما يعود العالم لوضعه الطبيعي.

وكشف أودريوزولا أنه سيتحدث مع زيدان في الصيف. وأوضح : أريد أن أعلم رأيه عني. ولكنني أكرر أشعر بمشاعر زيدان واحترامه.

كلمات دالّة

#أودريوزولا, #زيدان, #ريال مدريد

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